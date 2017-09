Central 1746 completa 1 milhão de chamados com 75% de casos resolvidos

A Central 1746 de Atendimento ao Cidadão atingiu, nesta sexta-feira (29/09), a marca de um milhão de chamados este ano. As solicitações foram feitas principalmente pelo número de telefone 1746 que registrou 80% dos chamados, enquanto 12% tiveram origem no aplicativo, 6% foram feitas pelo portal 1746 e as demais pelo atendimento presencial. De todos os chamados registrados, 75% foram solucionados pelos órgãos municipais.

Criada em março de 2011, a Central 1746 se firmou como o mais importante canal de comunicação entre a Prefeitura do Rio e os cidadãos. Pesquisas realizadas em agosto deste ano mostraram que a satisfação dos cariocas com o serviço atingiu 76%.

O contribuinte conta hoje com diversos canais de atendimento para fazer sua solicitação. Além do já conhecido número de telefone 1746, o cidadão pode acionar órgãos da prefeitura pelo Portal 1746 ou no Aplicativo 1746, que é gratuito e está disponível para Android e iOS. O serviço conta ainda com o atendimento presencial nas regiões administrativas.

Para Tânia Cristina de Carvalho, de 49 anos, que trabalha na Central 1746 desde o início, em 2011, coleciona histórias e novos aprendizados diários e classifica o trabalho como gratificante:

- Me sinto satisfeita por fazer parte disso tudo. Estou aqui desde o início e adquiri conhecimentos de coisas que nunca pensei que fosse atender e resolver. Atendo várias secretarias e todo esse aprendizado estou levando também para a minha vida - contou.

Há quatro anos no atendimento da Central 1746, Aparecida das Graças Druner, de 53 anos, também garante que aprende muito todos os dias e destaca que precisa se adaptar ao ritmo de cada cidadão:

- Aqui, cada dia é um dia novo. Uma das coisas que aprendi foi ouvir. Eu procuro atender com carinho e me adaptar a eles. Se o cidadão fala rápido, eu falo rápido também. Se ele é mais devagar, no caso de idosos, eu faço um atendimento mais lento. Temos que tratar todos igualmente. Eles veem na gente uma esperança de ajuda. O trabalho vale a pena.

A Central 1746 recebe mais de 1.500 solicitações divididas por todos os órgãos da Prefeitura do Rio. Entre os serviços mais demandados estão remoção gratuita de entulho, estacionamento irregular, iluminação pública e limpeza de rua. Já os menos solicitados foram informações sobre teatros, eventos esportivos, Programa Morar Carioca, entre outros.

Pensando em atender cada vez melhor ao cidadão, as plataformas digitais receberam atualizações importantes. O novo portal possibilita a abertura de uma solicitação ou a consulta de um protocolo logo na primeira página. Outra mudança foi a criação do ícone da Ouvidoria, que antes ficava em outro site. No aplicativo, a novidade foi a localização mais fácil do ícone de pesquisa de outras solicitações.

A busca por melhorias é constante na Central 1746 de Atendimento ao Cidadão e os processos, índices e gargalos são constantemente revistos, corrigidos e aperfeiçoados. Buscar um melhor atendimento, além de ser o objetivo do sistema, é também uma das metas estratégicas da atual gestão.

A importância da Central 1746 foi reconhecida mundialmente em 2013. O sistema foi um dos cases que levaram a cidade do Rio à conquista do prêmio World Smart City, em Barcelona, por ser reconhecida como uma das ações inovadoras que melhoraram a vida do carioca. A cidade foi eleita a mais inteligente do mundo, superando mais de 200 candidaturas de 35 países.