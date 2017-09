Trem e ônibus se chocam na Baixada Fluminense e deixam dezenas de feridos

Um trem da SuperVia chocou-se com um ônibus perto da Estação de Saracuruna, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo a concessionária de trens, o ônibus não respeitou a sinalização visual e sonora da passagem de nível, deixando alguns passageiros feridos. O Centro de Controle Operacional da SuperVia acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros, por volta das 11h20.

Os bombeiros prestaram assistência a 17 passageiros do ônibus que sofreram ferimentos leves. Os passageiros do trem desembarcaram com auxílio de agentes da concessionária e foram encaminhados para a plataforma da Estação Saracuruna.

Os militares do Corpo de Bombeiros do quartel de Caxias, com o apoio de Magé e Belford Roxo, foram acionados, no fim da manhã desta sexta-feira (29), para uma ocorrência de colisão entre trem e ônibus na passagem de nível da estação Saracuruna.

Dezessete vítimas receberam os primeiros atendimentos no local e foram encaminhadas para unidades hospitalares de referência, com apoio de um helicóptero da corporação. Uma das vítimas foi levada para o Hospital da Lagoa, zona sul do Rio. As outras foram socorridas no Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna. Dois passageiros sofreram apenas arranhões e foram liberadas no local.

Devido ao acidente, a circulação dos trens nas localidades de Vila Inhomirim e Guapimirim encontra-se temporariamente suspensa. Os passageiros estão sendo informados sobre a situação do transporte ferroviário por meio do sistema de áudio dos trens e das estações. O tráfego ferroviário continua interditado, para que a perícia técnica realize o trabalho no local do acidente.

Em nota, a SuperVia lamenta casos como este, nos quais o desrespeito às normas de segurança colocam em risco passageiros e funcionários da empresa, além de provocar transtornos à operação dos trens. O caso será registrado em delegacia.