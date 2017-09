Secretaria de Segurança anuncia reforço no efetivo na Rocinha

O secretário de Segurança, Roberto Sá, anunciou, nesta sexta-feira (29/09), que, após a saída das Forças Armadas da Rocinha, o comando da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e o Comando de Operações Especiais (COE) ficarão em uma base avançada na comunidade por tempo indeterminado. A ideia é estruturar melhor o policiamento na região e dar maior agilidade para as ações desenvolvidas.

- A Rocinha é sempre um desafio por conta do tamanho. O Estado está colocando o que tem de melhor para a população. Acreditamos que, com o trabalho de patrulhamento e investigação, as polícias Militar e Civil vão dar as respostas que a população precisa - afirmou o secretário.

A Rocinha terá 15 pontos de cerco e 14 de contenção feitos pela Polícia Militar, contando com uma média de 500 homens por dia no patrulhamento da comunidade.

- Começamos a implantar esse novo planejamento na última quarta-feira. O nosso objetivo é que ocorra uma maior aproximação, mais fiscalização e controle sobre o efetivo empregado naquela região - disse o coronel Henrique Pires, comandante do Estado Maior Operacional da PM.

Como desdobramento da ação na Rocinha, a PM realizou operações em 18 áreas da capital: Vidigal, Chácara do Céu, Chapéu Mangueira, Babilônia, São Carlos, Querosene, Mineira, Zinco, Fallet, Turano, Borel, Mata Machado, Macacos, Vila Vintém, Alemão, Fazendinha, Parque União e Nova Holanda.

Em uma semana de ocupação na comunidade da Zona Sul, a Polícia Civil conseguiu identificar 81 criminosos, expediu 54 mandados de prisão e 11 mandados foram cumpridos.

- Esses números positivos são resultado de uma soma de esforços. Foram 81 criminosos identificados em pouco tempo - afirmou o delegado titular da 11º DP (Rocinha), Antônio Ricardo Nunes.

Balanço das Operações

As Forças de Segurança apresentaram, nesta sexta-feira, em coletiva no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), o balanço de dois meses de integração entre a secretaria de Segurança, polícias Militar, Civil, Federal, Rodoviária Federal e as Forças Armadas. Neste período, foram realizadas cinco ações em diversos pontos do estado, resultando na prisão de 117 pessoas, sendo 25 só na Rocinha. Outros sete criminosos foram mortos em confronto.

Vinte e seis fuzis foram apreendidos, além de 122 carregadores de fuzil, 19 pistolas, 19 granadas, 10 bombas de fabricação caseira e 3.622 munições, entre outros itens. As forças de segurança apreenderam ainda mais de duas toneladas de maconha, 939 trouxinhas de maconha, 14 KG de cocaína, 1.497 sacolés de cocaína e 165 pedras de crack. Setenta e cinco veículos foram recuperados.

- Quero agradecer muito ao governo federal pelo apoio irrestrito e incondicional. Essa colaboração só faz com que todos nós ganhemos atuando em defesa dos nossos cidadãos. O balanço desse período é extremamente positivo. Cada operação tem gerado mais sinergia e um aprendizado maior. As Forças Armadas e as forças de segurança continuarão agindo juntas na área de inteligência - salientou o secretário Roberto Sá.

As Forças Armadas empregaram o efetivo de médio de 5.031 homens por dia nas operações, além de carros blindados e viaturas, detectores de metais, cães farejadores, caminhões logísticos e veículos de retirada de obstáculos. As Forças Armadas, em trabalho conjunto com as forças estaduais, já têm dez operações planejadas.

- Estamos numa integração muito adequada, com todos os órgãos e forças que estão trabalhando no Rio de Janeiro, dando pronta resposta e com atendimento total ao que as forças de segurança públicas tem nos solicitado. Em duas horas, as tropas podem chegar em qualquer lugar do Rio de Janeiro - disse o brigadeiro Ricardo José Campos, sub chefe de Inteligência Operacional do Estado Maior Conjunto.

Desde o mês de junho, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza uma operação com o intuito de coibir a chegada de armas e drogas no Rio de Janeiro. No estado, as ações se dividem em dois tipos: de divisa e de cerco. As primeiras têm como foco os estados vizinhos e já prenderam 662 pessoas, apreenderam 59 armas de fogo, mais de uma tonelada de maconha, 100 kg de cocaína e 282 veículos foram recuperados. Na Região Metropolitana, a PRF realiza operações rotineiras estáveis e móveis utilizando helicópteros e cães farejadores.

- Nós estamos realizando também ações em estados corredores, como São Paulo, Goiás e Minas Gerais, e em estado de fronteira, como Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul - afirmou o chefe de seção de policiamento da PRF, André Ramos.