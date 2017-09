Publicada aposentadoria de ex-presidente do TCE-RJ que delatou corrupção

O ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) Jonas Lopes de Carvalho Júnior teve sua aposentadoria a pedido publicada hoje (28) no Diário Oficial do Estadodo Rio de Janeiro. Ele estava afastado desde dezembro do ano passado, quando foi conduzido coercitivamente à sede da Superintendência da Polícia Federal para depor em investigação que apura suspeitas de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no órgão.

O TCE-RJ informou que os proventos que o conselheiro aposentado receberá ainda estão sendo calculados e, por isso, o valor da aposentadoria ainda não foi fixado. No cargo, sua remuneração bruta (sem descontos ou teto salarial) era de R$ 49,559.56, sendo R$ 30,471.11 de salário líquido.

O ocupante da vaga de Jonas Lopes será definido pelo governador Luiz Fernando Pezão, que receberá a lista tríplice do TCE-RJ. A opção são os três conselheiros substitutos que atuam na corte ao lado da presidente interina, Marianna Montebelo Willeman: Rodrigo Melo do Nascimento, Marcelo Verdini Maia e Andrea Siqueira Martins.

Quinto do Ouro

Jonas Lopes de Carvalho Júnior firmou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federa e as informações prestadas por ele ajudaram a fundamentar a Operação Quinto do Ouro, deflagrada pela Polícia Federal em 29 de março deste ano.

As investigações apontam um esquema de venda de decisões na corte e levaram inicialmente à prisão temporária e depois ao afastamento de outros cinco conselheiros do órgão. Entre eles está o então presidente, Aloysio Neves.

As prisões foram revogadas pelo Superior Tribunal de Justiça em abril, mas a corte determinou que os cinco conselheiros ficassem a afastados do cargo por 180 dias. Em 19 de setembro, houve uma prorrogação desse prazo por mais 180 dias, já que o afastamento decretado inicialmente terminaria no mês que vem.