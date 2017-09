A primeira-dama do Rio, Sylvia Jane Crivella, visitou na tarde dessa quarta-feira (27/09) a Obra do Berço, na Lagoa, Zona Sul da cidade. Fundada em 1928, a entidade filantrópica atende atualmente 110 crianças de faixa etária entre seis meses e seis anos de idade, em situação de vulnerabilidade social. Algumas dessas crianças dormem na instituição e vão para casa apenas no fim de semana.

- Eu cresci ouvindo falar da Obra do Berço, onde é feito um trabalho maravilhoso. As crianças são tratadas com muito amor e aprendem lições importantes para o resto da vida como cordialidade, amizade e respeito. É uma instituição que merece todo apoio da sociedade – afirmou a primeira-dama.

Primeira-dama visita Obra do Berço, na Lagoa

A visita foi acompanhada pelo administrador da Obra do Berço, João Luiz Cezar de Andrade, pelas diretoras voluntárias Faní Zaborowski, Patrícia Penna e Ane Meire Rocha, pela conselheira suplente voluntária e assessora jurídica, Ana Lúcia Antunes, além do voluntário Heitor Wegmann Jr.

A Obra do Berço conta com doações para ajudar a se manter e aceita voluntários que possam contribuir para o desenvolvimento e crescimento intelectual das crianças. Quem desejar participar, pode entrar em contato pelo telefone 2539-3902 ou por meio do site www.aobradobercorj.org.br.