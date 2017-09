Operação desarticula quadrilha que roubava carga dos Correios no Rio

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (28) a Operação Mercúrio para desarticular quadrilha especializada em roubar carga dos Correios na Baixada Fluminense. Ao todo, 50 policiais federais cumprem 11 mandados de prisão preventiva e nove de busca e apreensão em Duque de Caxias, Nova Iguaçu e adjacências. Até o momento, três pessoas foram presas.

As investigações começaram há cerca de seis meses e os mandados foram expedidos pela Vara Federal de São João de Meriti. O trabalho continua para identificação de outros envolvidos. Os presos serão indiciados por roubo e formação de quadrilha.

Segundo o delegado Sandro Luiz do Valle Pereira, chefe da Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu, são registrados de cinco a dez ocorrências de roubo a carteiros por dia na região da Baixada.

“O carteiro fisicamente é abordado, às vezes por mais de um elemento, com arma de fogo, e é obrigado a entregar tudo aquilo que está transportando. A maioria é assim, mas também temos as mesmas quadrilhas que atuam no roubo à carga dos Correios. O foco eram celulares, mercadoria que as pessoas compram e se valem dos Correios para entregar. Temos documentos bancários como cheques e cartões.”

Segundo o delegado, a operação é fruto da atuação conjunta da delegacia e Correios, com participação da Polícia Federal. "Estamos desenvolvendo um trabalho conjunto da delegacia de Nova Iguaçu com os Correios. É como se fosse uma mini força-tarefa aqui, que já está rendendo esses frutos”, disse.