Operação da Polícia Militar apreende drogas e fuzis no Complexo da Maré

A operação das tropas de elite da Polícia Militar (PM) no Complexo da Maré, zona norte do Rio, iniciada na manhã desta quinta-feira (28) com a finalidade de localizar o paradeiro do traficante Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, apreendeu armas e drogas e desmontou uma destilaria clandestina de bebidas falsificadas, entre elas, uísque e vodca. Mais de 15 mil alunos estão sem aulas na comunidade.

O Disque Denúncia oferece R$ 50 mil a quem der informações sobre o esconderijo de Rogério 157. A ação já terminou e o criminoso não foi localizado.

O Batalhão de Ações com Cães da Polícia Militar (PM) apreendeu na favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, dois fuzis automáticos, dois simulacros de fuzis, uma tonelada de maconha prensada, além de munição para fuzil e rádios transmissores, usados para comunicação entre a quadrilha que domina o tráfico na comunidade. A droga e o armamento estavam escondidos numa casa no interior da favela. Durante a ação, um homem foi preso pelos militares.

Em outro ponto da Maré, policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da Delegacia de Combate às Drogas apreenderam na Vila dos Pinheiros, 30 quilos de maconha e cinco quilos de cocaína.

A Secretaria Municipal de Educação atualizou agora à tarde o número das crianças sem aulas no Complexo da Maré e também na Penha. Ao todo estão sem atendimento 15. 329 alunos. No total são 20 escolas, 8 creches e 15 Espaços de Desenvolvimento Infantil que não puderam comparecer à escola, por medida de segurança.