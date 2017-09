Nota do Sistema Firjan sobre privatizações no setor elétrico

O Sistema Firjan avalia que o bem sucedido leilão de quatro usinas hidrelétricas tem uma importância muito maior do que a contribuição para o caixa do Governo e o ajuste das contas públicas, premissa para a retomada sustentável do crescimento econômico.

O resultado representa, também, um excelente termômetro da volta de investidores ao mercado brasileiro, depois de dois anos da pior recessão da história do País.

Esta sinalização é ainda mais positiva considerando a decisão do Governo, anunciada recentemente, de privatizar a Eletrobras.

A redução da presença do Estado no setor elétrico e os ganhos de eficiência com a gestão privada oferecem a perspectiva de redução de tarifas, beneficiando consumidores e representando fator de estímulo para a retomada de investimentos de outros setores, em um círculo virtuoso.