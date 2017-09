Crivella visita pontos críticos da Rocinha

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, visitou na tarde desta quarta-feira, dia 27, pontos críticos da Rocinha que vão receber atenção especial da Prefeitura. Pela manhã, Crivella se reuniu com seu secretariado e definiu as primeiras ações a serem realizadas na comunidade já a partir desta quinta-feira, dia 28.

A caminhada do prefeito começou pela Rua do Valão. Entre as obras previstas, está a cobertura de 360 metros do canal que beira aquela rua, uma das mais prejudicadas em dias de chuva forte.

- Tem uma série de serviços aqui na Rocinha que nós vamos fazer agora que temos essa estabilização na segurança - disse.

Crivella observa pontos críticos na Rocinha

Com a estimativa de que as obras na Rocinha custem entre R$ 15 milhões e R$ 20 milhões, Crivella adiantou que já estão garantidos R$ 17,5 milhões, valor da renovação do contrato do projeto Bike Rio, assinada nesta quarta-feira com o Banco Itaú. O prefeito esteve também nas localidades conhecidas como Boiadeiro e Lajão, subiu a Rua 2 e entrou pela Rua 3 até sair na Estrada da Gávea. A descida foi pela Via Ápia. Para muitos moradores, a visita foi histórica. Eles disseram já terem visto muitos candidatos a prefeito na Rocinha, mas nenhum deles subiu a comunidade depois de eleito.

- Nos meus 45 anos de Rocinha, nunca vi um prefeito subir tão alto na Rocinha. Eles só vieram, no máximo, até a entrada do valão - contou o microempresário Raimundo Benício de Souza.