Crivella reabre piscinão de Deodoro: "As pessoas daqui precisam de mais espaço para lazer"

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, reabriu nesta quinta-feira, dia 28, o Parque das Vizinhanças Dias Gomes, conhecido como Piscinão de Deodoro. O evento contou com a presença dos atuais campeões mundiais de vôlei de praia, Evandro e André Loyola, que conquistaram o título inédito em agosto, na Áustria. Eles bateram uma bola com cerca de 100 crianças das comunidades do entorno.

- Quero celebrar a reabertura desse Piscinão, um espaço da cidadania e do esporte, sem violência e sem drogas. As mães e pais poderão deixar suas crianças aqui sem preocupação. Está chegando o verão, e as pessoas daqui precisam de mais espaço para lazer - afirmou Crivella.

O Piscinão de Deodoro tem capacidade para atender até cinco mil pessoas. O parque vai oferecer aulas de futsal, natação, hidroginástica, capoeira, balé, vôlei de praia, basquete e lutas, entre outros modalidades. A partir do dia 7 de outubro, ele abrirá nos fins de semana, de 8h às 16h, para o lazer da população. Patricia Amorim, subsecretária municipal de Esporte e Lazer, comemorou a reabertura do Parque das Vizinhanças.

Crivella com as alunas da hidroginástica no Piscinão de Deodoro

- Hoje é dia de festa, mais um equipamento entregue, reaberto, fruto de muito trabalho e dedicação da Prefeitura e da nossa pasta. Os moradores do entorno agora terão uma nova opção para aproveitar bem todos os serviços que oferecemos aqui.

A festa de inauguração contou com um aulão de hidroginástica, roda de capoeira, torneios de futsal e beach soccer e ginástica da terceira idade. Teve também recreação infantil, com direito a brinquedos infláveis para a criançada.

ROCINHA - Mais cedo, Crivella esteve na Rocinha, onde acompanhou o início das ações dos órgãos da Prefeitura. Além das obras já previstas, o prefeito confirmou a construção de uma unidade da Nave do Conhecimento na comunidade.

- Estamos procurando uma área para fazer a Nave do Conhecimento. Acho que vai ser uma grande vantagem e vai acrescentar ao patrimônio público da Rocinha. Como já anunciei antes, é muito importante cobrir o valão e, também, é muito importante reparar casas e igrejas que estão cravadas de balas. É muito importante reformar as escolas. É muito importante reabrir a biblioteca. São diversas ações que vamos fazer.