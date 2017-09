Após conflitos, escolas e unidades de saúde da Rocinha voltam a funcionar

As escolas e unidades de saúde da Rocinha voltaram a funcionar nesta quarta-feira (28), após confrontos entre grupos de traficantes e operações das forças de segurança na comunidade, localizada na Zona Sul da cidade. A Rocinha recebe nesta quinta-feira ações sociais em diversas áreas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as equipes que estavam realocadas em outras unidades voltaram nesta quinta-feira às suas próprias instalações.

Também nesta quinta, até as 13h, a secretaria promoveu a ação Saúde abraça Rocinha, nas clínicas da família Rinaldo De Lamare e Maria do Socorro, no Centro Municipal de Saúde Albert Sabin e em centros de Atenção Psicossocial e na unidade de pronto-atendimento (UPA) da comunidade, para acolhimento da população e dos profissionais.

As atividades são café da manhã coletivo; roda de conversa e terapia comunitária; musicoterapia; aula de alongamento e ginástica; escovação e distribuição de kits de saúde bucal; orientações sobre alimentação saudável; orientação e distribuição de métodos contraceptivos; oficinas de pintura e corte e colagem.

A Vigilância Sanitária também está na comunidade com atividades gratuitas, como vacinação de cães e gatos contra a raiva. Técnicos da Vigilância Sanitária ficarão em pontos fixos para emitir a licença sanitária de bares, restaurantes, padarias, salões de beleza, clínicas médicas e dentárias, pet shops e estúdios de piercing e tatuagem.

A Secretaria Municipal de Educação informou que as unidades escolares da Rocinha, do Vidigal e da Vila Canoas estão funcionando normalmente.

Mais ações

As ações prometidas nesta quarta-feira (27) pelo prefeito Marcelo Crivella na Rocinha foram publicadas na edição desta quinta-feira do Diário Oficial do Município. Segundo a Prefeitura, os secretários estão trabalhando no local para viabilizar as ações.

Estão previstas operações de limpeza e instalação de grades de proteção no valão, operação tapa-buracos, melhoria da iluminação e contenção de encostas, além de serviços como caravana do emprego, cadastramento em programas sociais, biblioteca volante e vacinação antirrábica. O dinheiro virá da renovação do contrato de aluguel de bicicletas compartilhadas, de R$ 15 milhões, assinado na quarta-feira com o Bike Rio e o Itaú.

Na área de conservação e urbanismo, os serviços previstos incluem reparos na Estrada da Gávea, no Caminho dos Boiadeiros e em outras vias; limpeza e instalação de 360 metros de grade de proteção no canal principal da comunidade; melhoria da iluminação e substituição de lâmpadas apagadas nos postes; remoção de escombros; reforma de quadras esportivas; fechamento de buracos nas casas provocados por tiros; e pintura de escolas e creches.

Em saúde e vigilância sanitária, as ações são: reabertura de todas as unidades de saúde da comunidade; instalação de unidades móveis para vacinação antirrábica; instalação de três postos para licenciamento sanitário de bares, salões de beleza, petshops e estúdios de tatuagem, entre outros; além de orientação sobre boas práticas de higienização e manipulação de alimentos.

Na educação e cultura, a previsão é de reabertura das unidades da rede municipal de ensino, da Biblioteca Parque, da reabertura da Escola de Música da Rocinha e do Centro Lúdica e instalação da biblioteca volante na comunidade.

A Guarda Municipal e a Defesa Civil oferecem palestras preventivas nas escolas, com temas como prevenção às drogas e combate à dengue; capacitação comunitária, com treinamento para moradores se tornarem voluntários nas ações de prevenção e emergência, e capacitação de agentes comunitários de saúde.

A parte de serviços inclui cadastramento do Bolsa Família; criação de um polo avançado na parte alta da comunidade para atender a pessoas com deficiência; mutirão de reflorestamento; mutirão de limpeza do canal e Caravana do Emprego.

Maré

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, sete unidades de saúde não abriram nesta quinta-feira por causa da operação policial que ocorre na região.

A Secretaria de Educação informou que as escolas municipais do Complexo da Maré e da Penha estão sem atendimento. No total, são 20 escolas, oito creches e 15 Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDIs), que somam 15.329 alunos sem aulas.