Nesta quinta-feira (28), a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou o projeto de lei que muda regras do refinanciamento do Estado com a União. Esta votação seria o último obstáculo para a publicação do edital da privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgoto (Cedae).

A lei formaliza a adesão do estado ao Plano de Recuperação Fiscal, determinando o cumprimento do refinanciamento de acordo com leis complementares já publicadas, mas que o Estado não cumpria. O plano de recuperação prevê a suspensão da dívida com a União em três anos e diminui os valores cobrados mensalmente, estendendo o pagamento até 2049. O governo do Rio espera arrecadar R$ 3,5 bilhões da venda da Cedae . Este valor seria adiantado ao Estado pelo banco que vencer a licitação.

Alerj aprova lei que viabiliza a privatização da Cedae

Confusão

A votação do projeto de lei foi marcada pelo tumulto e bate-boca entre parlamentares. Exaltado, o deputado Paulo Ramos (Psol) chegou a atirar um microfone no chão. Paulo Ramos é autor de uma liminar que, um dia antes, havia impedido a realização da sessão extraordinária até que fossem votados os vetos do Executivo a outros projetos.

Para Paulo Ramos, o projeto só poderia ser votado após a análise dos vetos do governador Luiz Fernando Pezão. Contudo, a Procuradoria da Alerj entendeu que a decisão judicial se referia apenas a votação de quarta-feira.