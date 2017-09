São Gonçalo Shopping recebe 1ª edição do Motor Beer Food and Music Festival

O São Gonçalo Shopping vai se receber, no final de semana de 29 de setembro e 1º de outubro, o evento mais aguardado do ano, a 1ª edição do Motor Beer Food and Music Festival que reunirá no mesmo festival gastronomia, música, moda, arte, carros e motos.

As atrações desembarcam no estacionamento do mall, a partir do dia 29 e prometem agradar os visitantes que estiveram em busca de boa comida, música e muita diversão. Entre os mais de 20 trucks confirmados estão delícias como Los Zapatas – comida mexicana, Yakssoba Xam, hambúrgueres artesanais Del Toro, Haburlândia, BBQ, Titans, QC, entre outros, que estarão servindo seus best-sellers gastronômicos de rua. Para quem quiser doces e chocolates, será possível se deliciar com a Naty e Di Miranda, entre outros. Para os amantes da cerveja, esta edição também contará diversos rótulos de cervejas artesanais, entre elas: Old Shcool, Baker, Oroboro, Fuzarca, Terezópolis e Kombrew.

O evento ainda terá um espaço dedicado a moda e a arte, com diferentes expositores. Para os pais aproveitarem tranquilos o festival, haverá uma área kids, onde a criançada poderá se divertir. Durante os três dias do Motor Beer Food and Music Festival, mais de dez bandas locais vão se apresentar no palco que será montado no estacionamento do shopping, entre elas: Kapitu, Frogslake, Triunfe, Hexotria, Filhos da Pátria, Arton Arraes e Blues Band, entre outras atrações.

Durante o final de semana, também vão ocorrer encontros de carros antigos e motocicletas. No sábado (30) vamos comemorar o aniversário de um dos maiores clubes de carros antigos de São Gonçalo, o Auto Relíquias e todos os clubes de carros antigos da cidade foram convidados. Teremos ainda duas apresentações de Moto Shows (Manobras Radicais) com o pessoal da Angels Wheeling, na sexta às 20h e no domingo às 20h.

Para Sandra Lima, gerente de marketing do São Gonçalo Shopping, a combinação entre música, moda, arte, food truck, cervejas artesanais, carros antigos e motos é imbatível. — Será a primeira vez que reuniremos em um só evento todas as atrações de um grande festival. É a oportunidade de se divertir, aproveitar a gastronomia dos trucks, degustar uma cerveja diferenciada e dançar ao som das bandas que vão se apresentar durante os três dias de evento. Para os amantes de motores, ainda teremos um encontro de carros antigos e motocicletas. —, destaca Sandra.

Serviço: Motor Beer Food and Music Festival

Data: 29 de setembro a 1º de outubro. Sexta, das 18h às 23h. Sábado e Domingo, das 14 às 23h

Local: São Gonçalo Shopping - Avenida São Gonçalo 100, Boa Vista

Evento Gratuito

Mais informações: www.saogoncaloshopping.com.br