Página de Sergio Cabral no Facebook é reativada 

Em uma página supostamente utilizada pelo ex-governador do Rio, Sergio Cabral (PMDB), condenado a mais de 50 anos de prisão, a seguinte mensagem publicada por volta das 18h desta quarta-feira (27) ganhou forte repercussão nas redes sociais:

"Boa tarde. Esta página está sendo reativada com o objetivo de divulgar as principais realizações da gestão do ex-governador Sérgio Cabral. Apesar de alguns tentarem responsabilizá-lo por todas as coisas ruins que vem acontecendo no Estado do Rio, é importante lembrar das grandes conquistas alcançadas entre 2007 e 2014. #apoioasergiocabral"

A publicação tinha mais de 800 curtidas, 300 compartilhamentos e 1.170 comentários por volta das 19h. A última publicação da página é do dia 17 de julho de 2014.

Internautas repercutem a publicação e fazem piadas e críticas

"Está roubando o Wi-Fi de outra cela?"; "Vcs precisam reativar as contas do Rio de Janeiro com tudo que foi roubado! Isso sim!"; " "'Conquistas entre 2007 e 2014' Encher o próprio bolso desviando dinheiro público foi a única "conquista"; "Devolve o que é nosso! Quero salário digno e em dia"; foram alguns dos comentários contra o ex-governador do Rio.

O site oficial de Sergio Cabral, por sua vez, permanece fora do ar.