Operações na Rocinha, Vidigal e Alemão procuram Rogério 157

Nesta quarta-feira (27), o Comando de Operações Especiais da Polícia Militar faz operações simultâneas nas comunidades da Rocinha, no Complexo do Alemão e no Vidigal. Mensagens em redes sociais afirmarem que o traficante Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, teria se escondido no Complexo do Alemão. Contudo, outras informações davam conta que que ele estaria entre Rocinha e Vidigal.

O secretário de Segurança do Rio, Roberto Sá, havia afirmado na terça-feira (26) que a negociação da rendição de Rogério 157, que estava em andamento com a Polícia Federal, foi interrompida. Ele é apontado como líder do tráfico na Rocinha em sucessão a Antonio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, e ainda como pivô dos confrontos que acontecem na comunidade, da Zona Sul do Rio, desde o último dia 17. A expectativa é de que, com a prisão do Rogério 157, os confrontos cessem na Rocinha.

Disque Denúncia oferece recompensa por informações sobre Rogério 157

Na manhã de terça-feira (26), agentes do Exército sobrevoaram a Rocinha, na Zona Sul do Rio, para lançar panfletos do Disque-Denúncia pedindo aos moradores que denunciem a localização de criminosos. Desde o último dia 17, confrontos entre traficantes que disputam o comando da comunidade levam pânico à população. O Disque Denúncia já recebeu 279 denúncias sobre localização de armas, traficantes e possíveis rotas de fuga dos criminosos.

Contudo, moradores da Rocinha têm evitado fazer qualquer comentário sobre a situação na comunidade, num aparente toque de silêncio ordenado por traficantes. Segundo relatos, algumas pessoas pediam para ninguém pegar os panfletos jogados do helicóptero.

A polícia identificou 59 criminosos que participaram dos confrontos na comunidade. O cerco aos traficantes da Rocinha que escaparam pela mata continua intenso.

Os confrontos começaram após um racha na facção de comandava o tráfico na Rocinha. Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, que estava no comando, era aliado de Antonio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, que chefiava a comunidade antes de ser preso. Contudo, houve um racha entre os dois e os conflitos começaram.

