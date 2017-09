Defesa de Garotinho pede cumprimento da decisão de revogar prisão

A defesa do ex-governador Anthony Garotinho informou na tarde desta quarta-feira (27) que foi protocolada no TSE, um pedido para que seja determinado o cumprimento imediato da decisão do tribunal no sentido de revogar a prisão do ex-governador. Após o pedido da defesa do ex-governador, o ministro Tarcísio Vieira publicou despacho, comunicando novamente ao TRE a decisão e pedindo cumprimento imediato

Até o momento, passadas mais de 15 horas, a desembargadora do TRE Cristina Feijó ainda não enviou um ofício ao juiz da 100ª Zona Eleitoral comunicando a decisão da véspera do Tribunal Superior Eleitoral.

>> Confira o documento do pedido

A defesa destaca que a relatora do Habeas Corpus no TRE, Feijó, foi notificada pelo TSE à 0h04 desta quarta-feira, poucas horas após o julgamento dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, que consideraram a prisão 'arbitrária'.

Mais cedo, o advogado Maurício Costa ligou para a assessoria da desembargadora e foi informado de que ela só iria analisar o ofício da questão após a sessão do TRE na noite desta quarta-feira.