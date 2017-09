Crivella reúne Gabinete de Gestão Integrada e debate ações na segurança pública

As ações municipais para contribuir com a segurança pública no Rio de Janeiro foram destaque do VI Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM). O encontro, que aconteceu nesta quarta-feira, 27, no Centro de Operações da Prefeitura (COR), foi liderado pelo prefeito Marcelo Crivella e contou a presença de diversos representantes da esfera municipal e das forças policias.

O prefeito frisou que o município está empenhado em colaborar com as forças de segurança para mudar o cenário do Rio de Janeiro: “O objetivo é mostrar à população que estamos todos articulados. A Guarda Municipal está contribuindo e atuando de forma integrada com as polícias civil e militar. Além disso, também estamos disponibilizando os nossos recursos, como motocicletas, rádios e câmeras para garantir a segurança na cidade”.

A titular da Delegacia de Apoio ao Turista (Deat), Valéria Aragão, ressaltou a importância da atuação da Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM-Rio) que tem contribuído para a redução de pequenos delitos: “O trabalho do Núcleo de Vídeopatrulhamento, no qual os guardas municipais realizam monitoramento pelas câmeras da cidade, tem sido de grande relevância para a Polícia Civil, no qual criminosos são flagrados, identificados e presos. A presença física da GM e também das câmeras trazem uma sensação maior de segurança a população”.

Vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública, a GM-Rio, que na atual gestão está desenvolvendo novas iniciativas para apoiar a segurança pública, também tem contribuído com o trabalho da Policia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ).

– Nunca tivemos tanto apoio da esfera municipal em nossas ações. Sempre tivemos uma grande demanda de pequenos delitos em Copacabana, e agora houve uma redução neste tipo de ocorrências, por conta da atuação conjunta com a Guarda Municipal – afirmou o major Luciano Henrique Alcântara, do 19° Batalhão de Polícia Militar.