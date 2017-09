O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, definiu nesta quarta-feira, dia 27, as primeiras novas ações da Prefeitura na Rocinha. Em reunião com seu secretariado e gestores da administração indireta no Centro Administrativo São Sebastião (CASS), ficou decidido que já a partir desta quinta, 28, começam os trabalhos de todos os órgãos na comunidade. Uma das medidas é a reabertura de todas as escolas e unidades de saúde.

Crivella apresentou aos secretários um mapeamento dos principais pontos críticos da comunidade, após vistoria feita por técnicos da Prefeitura. Ele disse que a renovação do contrato com o Itaú (Bike Rio), no valor de R$ 15 milhões, vai garantir parte da verba necessária para as obras na Rocinha.

Crivella anuncia primeiras ações da Prefeitura na Rocinha

Entre as principais ações estão a limpeza e instalação de grades de proteção do principal canal da comunidade, operação tapa-buracos, melhoria da iluminação com substituição das lâmpadas queimadas ou destruídas, fechamento dos buracos de bala nas casas e trabalho de contenção de encostas. Também está prevista a prestação de serviços como caravana do emprego, cadastramento em programas sociais, biblioteca volante e vacinação antirrábica. Por determinação do prefeito, as obras terão que contratar mão mão de obra local.

- Vamos ter ações na biblioteca e reformar as escolas e as praças. Estamos fechando o valão aberto desde que foi construído. Faremos a pintura dos prédios da fachada e melhoria das quadras, reabrindo as clínicas da família e UPA, com as escolas também voltando a funcionar. É um sentimento de paz, o que é bom pra todos. É muito importante que a comunidade esteja ao lado das forças dos governos federal, estadual e municipal para que essa paz permaneça - disse Crivella, depois da reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), no Centro de Operações Rio (COR).

Confira as ações da Prefeitura previstas para a Rocinha:

CONSERVAÇÃO E URBANISMO

- Operação tapa-buracos: Estrada da Gávea e Caminho do Boiadeiro, entre outras vias

- Limpeza e instalação de 360 metros de grade de proteção no canal principal da comunidade

- Recuperação do calçamento em trecho da Estrada da Gávea

- Melhoria da iluminação e substituição de lâmpadas apagadas nos postes

- Remoção de escombros

- Recuperação de encostas

- Reforma de quadras esportivas

- Fechamento de buracos nas casas provocados por tiros

- Pintura de escolas e creches

- Melhoria nos acessos de vias, escadas e rampas

SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

- Reabertura de todas as unidades de saúde da comunidade

- Unidades móveis para vacinação antirrábica

- Instalação de três postos para licenciamento sanitário de bares, salões de beleza, petshops e estúdios de tatuagem, entre outros. Orientação de boas práticas de higienização e manipulação de alimentos

EDUCAÇÃO E CULTURA

- Reabertura das unidades da rede municipal de ensino

- Reabertura da Biblioteca Parque

- Reabertura da Escola de Música da Rocinha e do Centro Lúdica

- Biblioteca volante na comunidade

GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL

- Palestras preventivas nas escolas, com temas como prevenção às drogas e combate à dengue

- Capacitação comunitária: treinamento para moradores se tornarem voluntários nas ações de prevenção e emergência

- Capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS)

SERVIÇOS

- Cadastramento do Bolsa Família

- Criação de um polo avançado na parte alta da comunidade para atender a pessoas com deficiência

- Mutirão de reflorestamento

- Mutirão de limpeza do canal

- Caravana do emprego