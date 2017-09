Campanha contra assédio em transporte público vira lei em Niterói

Um Projeto de Lei que obriga empresas de transporte público coletivo a fazer campanha permanente contra o assédio sexual como forma de violência contra as mulheres nos veículos foi aprovado na tarde desta quarta-feira (27), na Câmara Municipal de Niterói.

A campanha consiste em ações afirmativas, educativas e preventivas ao assédio sexual e violência contra a mulher, sofridos no interior destes veículos.

O primeiro projeto aprovado pelo gabinete da vereadora Talíria Petrone (PSOL) destaca que "deverão ser fixados, pelas empresas de transporte coletivo e pelo poder público, adesivos nos terminais de transbordo do transporte coletivo e no interior dos veículos [...], contendo orientações acerca das medidas a serem adotadas pelas vítimas de assédio sexual [...] para identificação do agressor e para efetivação da denúncia perante as autoridades competentes".

O projeto obriga as empresas de transporte coletivo, em parceria com setores públicos ou instituições não governamentais de defesa dos direitos das mulheres, a realizar a capacitação e treinamento dos trabalhadores sobre como agir nos casos de abuso sexual contra mulheres.

Além disso, câmeras e aparelhos de GPS (caso existam) deverão ser disponibilizados para a identificação do agressor.

No dia 29 de agosto, na capital paulista, o caso de um homem que ejaculou em uma mulher dentro do ônibus chocou a sociedade. Diego Ferreira de Novais, de 27 anos, foi preso mais de uma vez cometendo o mesmo crime. Neste mês, o vendedor ambulante Tiago Miguel da Silva, de 23 anos, foi preso em Pernambuco suspeito de ter ejaculado em uma passageira do ônibus que faz a linha entre Macaxeira e o Terminal Integrado de Timbi, no município de Camaragibe, região metropolitana do Recife.

