A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social divulgou nota nesta terça-feira (26) informando que os funcionários terceirizados da limpeza da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) serão pagos entre hoje e amanhã.

De acordo com a nota, isso aconteceu após negociação direta do secretário com as empresas. Ainda segundo a nota, a expectativa é que os pagamentos sejam regularizados em outubro.