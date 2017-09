A primeira-dama do Rio, Sylvia Jane Crivella, visitou na tarde dessa segunda-feira (25) o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte da cidade. Recebida pelo diretor-geral da unidade, Dr. João Berchmans Iório de Araújo, a primeira-dama percorreu algumas alas do hospital e conheceu a Brinquedoteca Terapêutica, onde os pequenos pacientes internados ajudam na “fabricação” e transformação de bonecos e bonecas com material reciclável e aprendem sobre o momento pelo qual estão passando.

- Visitar o Hospital Salgado Filho é sempre um prazer porque a gente percebe em toda a unidade a alegria em servir. Nós temos um diretor entusiasmado, dinâmico, competente e com muito amor ao próximo. E isso faz diferença. Fico muito feliz em saber que temos no município um hospital desse nível.

Primeira-dama do Rio visita Hospital Salgado Filho, no Méier

Também acompanharam a visita o diretor Técnico Assistencial do Salgado Filho, dr. Ivan Antonio Arbex; o diretor Administrativo, dr. Cesar Vasquez; o diretor da Emergência, dr. João Carlos dos Santos; a diretora de Departamento de Clínica Cirúrgica, dra. Cláudia Barata, além da chefe do Serviço Social, Alessandra Capibaribe.

O Hospital Municipal Salgado Filho é a principal unidade de urgência e emergência da Zona Norte. Realiza cerca de 12 mil atendimentos clínicos e cirúrgicos adultos e pediátricos mensais. O hospital é referência para ortopedia, traumatologia e também atende nas especialidades de cirurgia geral, neurocirurgia, buco-maxilo-facial, cardiologia, ginecologia e pediatria.