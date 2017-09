Sistema Firjan promove palestra gratuita sobre e-commerce para empresas 

E-commerce para empresas é o tema da terceira edição do Cola, palestra gratuita promovida pelo Sistema Firjan para promover a conexão entre redes de empresários, empreendedores, universitários, pesquisadores e trabalhadores da indústria.

O evento ocorre nesta terça-feira (26/9), às 9h, com a participação do especialista Marcel Andrade na sede da Federação, na avenida Graça Aranha 1, Centro do Rio.

Organizado pela gerência de Indústria Criativa da Federação, o COLA promove troca de experiências por meio da interação e integração entre os empresários e o especialista convidado. “O e-commerce demonstra há vários anos um incrível crescimento, inclusive, na contramão do varejo físico. Enquanto o e-commerce B2C cresce ano a ano de forma consistente, o e-commerce B2B empolga ainda mais, possui taxas de conversão até cinco vezes maiores e faturamento em 2016, no mercado americano, de mais de 1 trilhão de dólares, um verdadeiro oceano azul para as operações no Brasil”, destaca o gerente de Indústria Criativa da Firjan, Gabriel Pinto.

Marcel Andrade possui mais de dez anos de experiência, sendo sete deles no segmento de e-commerce com especialização na criação de programas de canais de vendas e distribuição. Ele falará sobre projetos B2C, B2B e atacarejo com abordagem em tecnologia, meios de pagamento, logística, atendimento e inteligência.

A terceira edição do COLA – a boa de quem faz - mostrará o perfil do consumidor atual, como a indústria localiza clientes finais e como é o estreitamento dessa relação. Além disso, a palestra apontará as vantagens na venda direta e se vale a pena o investimento em e-commerce.

Serviço: Cola - #003 – E-commerce para empresas

Data: 26 de setembro, das 9h às 12h

Local: Sistema Firjan - Av. Graça Aranha 1, Centro do Rio

Mais informações: www.firjan.com.br