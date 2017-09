Reabertura do parque radical de Deodoro para a população do Rio

O primeiro domingo (24) depois da cerimônia oficial de reabertura do Parque Radical de Deodoro foi de festa para a população do Rio de Janeiro. Ao todo 3.192 pessoas aproveitaram o dia de sol com as famílias no equipamento olímpico que foi reinaugurado na última quinta-feira (21), pelo Prefeito Marcelo Crivella e pela subsecretária de Esportes e Lazer, Patricia Amorim.

A guia de turismo Kátia Luzia Araújo, 60 anos, foi a primeira a entrar no Parque. Com um vestido feito em homenagem ao novo espaço e mesmo com um dedo quebrado, fez questão de chegar na frente. Ela diz ter um sonho de montar um programa de visitação ao Radical e já está planejando sua festa de aniversário de 61 anos, em novembro. Mãe de sete filhos, nesse domingo foi acompanhada somente de amigas.

“Isso aqui tá muito lindo. Até parece que moramos na Zona Sul e não em Ricardo", disse D. Katia, moradora do Parque Santa Edwiges, em Ricardo de Albuquerque.

Marília aproveita o parque com os filhos e vizinhos

Neste primeiro momento, o parque vai abrir ao público somente aos domingos, de 9h às 16h. Durante a semana, o local poderá ser usado para o treinamento de atletas de BMX e canoagem. No verão, o Parque Radical deverá abrir de quarta a domingo.

O lago artificial, principal atração procurada pelos visitantes, possui três níveis de profundidade (2,00m; 1,20m e 0,45m). O espaço conta ainda com áreas de descanso, chuveiros, piso antiderrapante e antitérmico, espreguiçadeiras, mesas, cadeiras, ombrelones e banheiros químicos.

Marília Miranda Santos, de 31 anos, é moradora de comunidade localizada no entorno do Parque e aproveitou o domingo para ir pela primeira vez com os seis filhos e alguns vizinhos. Eles levaram a comida e muita animação na bagagem.

“A reabertura do Parque Radical é um presente para os moradores da região que não tem nenhuma área de lazer para as crianças. A gente pode vir a pé e não precisa gastar dinheiro com passagem. Super aprovado”, avaliou.

O Parque Radical, em Deodoro, Zona Oeste da cidade, foi um dos principais locais de competição nos Jogos Olímpicos de 2016, com 500 mil metros quadrados de área livre a céu aberto. O parque é a segunda maior área de lazer para a população do Rio, atrás apenas do Parque do Flamengo.

A estrutura inclui também áreas para crianças, locais de venda de bebidas e lanches. A segurança dos frequentadores do parque é garantida por guarda-vidas em toda a extensão do lago, guardas municipais com o apoio da Polícia Militar, e UTI Móvel. A Comlurb realiza o serviço de limpeza.