Pezão enviará projeto à Alerj para criação de Fundo de Segurança para o Rio

O governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) oficializou que enviará, na próxima semana, à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), um projeto de lei para a criação de um fundo de recursos para a área de segurança, atrelado à arrecadação de royalties do pré-sal.

"A emenda constitucional destina 5% dos royalties do petróleo para a segurança. Dos 10% que vão para o Fundo de Conservação Ambiental (Fecam), vamos repassar 5% para a segurança pública e garantir a integração com a prefeitura nas operações Segurança Presente e a melhora das condições de trabalho das polícias Militar e Civil. O fundo vai permitir ainda que a iniciativa privada aporte recursos para ajudar a segurança pública. Além disso, o projeto vai permitir melhorar o programa das UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora), inclusive disponibilizando recursos para ações sociais nas comunidades", explicou Pezão.

A expectativa, de acordo com o governador, é de que o fundo gere recursos adicionais para a Segurança de R$ 197 milhões já em 2018 e de R$ 340 milhões ao ano, em média, até 2027.

"Os investimentos em segurança a serem feitos através do fundo são fundamentais, inclusive para diversificar a base da economia fluminense, pois através da conquista de um ambiente mais seguro, as decisões dos investidores em áreas como o turismo, a economia criativa, demais setores da indústria, comércio e serviços se tornarão cada vez mais prováveis. Temos a perspectiva de royalties crescentes no pré-sal, especialmente a partir das próximas rodadas de setembro e outubro. Para termos uma economia cada vez menos dependente do petróleo, temos que criar as condições para que os demais setores se sintam encorajados a investir", afirmou o secretário da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico, Christino Áureo.

Além de investimento em segurança, o governo prometeu que cerca de 25% de cada projeto será destinado à área social.

"Teremos um conselho, que decidirá anualmente a destinação em cada projeto. Esse conselho será composto pela sociedade civil - inclusive lideranças comunitárias -, setores empresariais e o poder público", explicou Christino Áureo.

Rocinha

>> Rocinha: Comércio reabre e população volta às ruas em terceiro dia de operações

>> Polícia acredita que irá prender Rogério 157 a qualquer momento

>> Integrante de bando do líder do tráfico na Rocinha é preso

>> Rio: Dois PMs são baleados e três criminosos morrem

Pezão reafirmou, neste domingo, que as forças estaduais de segurança vão permanecer na Rocinha por tempo indeterminado. Pezão disse ainda que conversou, na noite deste sábado (23), com o presidente Michel Temer (PMDB), que reiterou que as forças federais estão à disposição do Estado até o fim de 2018.

"A PM, com unidades como o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), o Choque e o Batalhão de Ações com Cães (BAC), fica na Rocinha pelo tempo que for necessário para continuarmos com o nosso trabalho de apreensão de drogas e armas e prisões. Estamos integrados com as Forças Armadas e essa parceria vai aprimorar ainda mais o trabalho que está sendo feito na Rocinha, e os resultados já são visíveis, com a apreensão de mais de 10 fuzis e de munições e prisões em dois dias de operações", disse o governador.