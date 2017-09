Milan não faz sua parte e perde para a Sampdoria por 2 a 0

O Milan não fez sua parte e acabou sendo derrotado fora de casa pela Sampdoria neste domingo de manhã, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Italiano. Ocupando a quinta posição da tabela de classificação, com 12 pontos, o time de Milão não aproveitou o compromisso fora de casa e não somou pontos, enquanto o time que venceu foi para a sexta posição, com 11 somados. Os gols da partida ficaram por conta de Duvan Zapata e Ricardo Alvarez.

Fora de casa, o Milan teve dificuldade para impor seu ritmo de jogo e passou a jogar de forma mais fechada para tentar evitar que os adversários chegassem, mas não foi o suficiente para a Sampdoria, que está em ascensão na competição, não aproveitar a chance jogando em casa.

No primeiro tempo, as equipes ficaram no empate sem gols e sem muitas emoções, mas na volta do intervalo, a Sampdoria teve a posse de bola e conseguiu criar boas jogadas que poderiam ter sido consideradas perigosas ao time do Milan. Foi aos 27 da última etapa que os donos da casa encontraram uma boa chance e num rebote marcaram com o colombiano Duvan Zapata.

O segundo gol saiu dos pés do jovem argentino Ricardo Alvarez, que aproveitou os acréscimos do árbitro da e assinalou o último da vitória da Sampdoria aos 46 minutos do segundo tempo, deixando o Milan sem chances de alcançar.