Guarda Municipal multa 125 veículos no sexto dia de Rock in Rio

No sexto dia de Rock in Rio, a Guarda Municipal do Rio e a Coordenadoria de Gestão do Espaço Urbano (CGEU) apreenderam 289 mercadorias vendidas irregularmente no sábado (23), no entorno da Cidade do Rock. Ao todo, 125 veículos foram multados nas vias de acesso ao Parque Olímpico.

O esquema especial do Rock in Rio conta por dia com 510 guardas municipais, sendo 230 no ordenamento urbano e 280 no controle do trânsito.

No fim da tarde, guardas do Grupamento de Operações Especiais (GOE) prenderam um cambista no Terminal do BRT Centro Olímpico, vendendo dois ingressos para o Rock in Rio. Ele foi encaminhado para o Juizado Especial Criminal (Jecrim) da Cidade do Rock.

Um cambista foi detido pelo GOE no Terminal do BRT Centro Olímpico

Com patrulhamento reforçado nas estações do BRT Rio2, Terminal Olímpico e Jardim Oceânico, a Guarda Municipal segue neste domingo (24), coibindo a presença de ambulantes e de pequenos delitos, além de monitorar a ação de cambistas com agentes do setor de Inteligência.