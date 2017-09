Dois PMs são baleados e três criminosos morrem em diferentes áreas do Rio

Apesar de, aparentemente, a comunidade da Rocinha viver um dia de paz, outros pontos da cidade do Rio de Janeiro permanecem sofrendo com os casos de violência que vêm atingindo o município. Neste domingo (24), três criminosos foram mortos e dois policiais foram baleados.

Na região da Avenida Brasil, na Zona Norte do Rio, um policial, ainda não identificado, deixava o serviço quando acabou baleado em uma tentativa de assalto. De acordo com a corporação, o oficial atravessa a via na altura do bairro de Parada de Lucas, sentido Zona Oeste. O policial foi socorrido por oficiais do 16º BPM e levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. O caso foi registrado na 38ª DP de Irajá.

Policiais apreenderam fuzil calibre 762 no Morro da Previdência

No Morro da Previdência, na região central do Rio, dois suspeitos foram encontrados mortos após incursão de PMs da UPP local. Durante a operação, os policiais apreenderam um fuzil calibre 762.

Em Quintino, na Zona Zorte, um policial civil foi baleado. De acordo com a PM, o oficial contou que acredita ter sido alvo de milicianos, porém, a Polícia Civil informou que o agente foi vítima de um assalto.

O oficial foi encaminhado para o Hospital Estadual Carlos Chagas e passa bem.