Nova troca de tiros assusta moradores do morro do Dona Marta, em Botafogo

Na madrugada deste sábado (23), durante um baile funk no morro do Dona Marta, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, tiros voltaram a assustar os moradores da comunidade pelo segundo dia consecutivo. A troca de tiros teve início por volta das 2h20, de acordo com a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do local, o confronto começou após criminosos atirarem contra agentes que se aproximavam do local onde ocorria um baile funk.

Nas redes sociais, os moradores da comunidade relataram os momentos de pânico, que duraram cerca de meia hora. Na última sexta-feira (22), apesar do noticiário ter sido dominado pela guerra na Rocinha, outra comunidades também foram palco de confrontos, entre elas o próprio morro do Dona Marta.

A implantação da UPP do Dona Marta era tida como um exemplo de funcionamento, porém, nos últimos meses o morro voltou a aparecer no noticiário por conta do registro de tiroteios.