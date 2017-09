Adolescente é baleado em tiroteio no Alto da Boa Vista

Na tarde deste sábado (23), dois homem foram morto, um adolescente de 13 anos foi baleado no tórax e outros quatro pessoas ficaram feridas durante um tiroteio no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Na ação, os policiais militares apreenderam um fuzil.

O adolescente foi socorrido e encaminhado para o Hospital Souza Aguiar, no Centro. Em diversos pontos da cidade estão sendo registrados tiroteios, como o Morro do Turano, no Rio Comprido, Morro do Salgueiro, na Tijuca, Morro Dona Martha, em Botafogo, Morro dos Prazeres, na Tijuca, Rocinha, São Conrado.

Polícia apreendeu dois fuzis em cerco ao Alto da Boa Vista, na Tijuca

De acordo com publicação divulgada no perfil oficial da Polícia Militar no Twitter, a PM confirma que estão acontecendo operações com homens do Batalhão de Choque no Morro do Turano, no Rio Comprido, na Zona Norte, e na Rocinha, em São Conrado, na Zona Sul. Também há homens da PM no Morro dos Prazeres, em Santa Tereza.

No cerco realizado no Alto da Boa Vista, na região da Tijuca, já foram dois fuzis apreendidos, dois criminosos mortos e quatro presos.