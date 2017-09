Ademi promove segunda edição do Programa Habita Mais

A Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-RJ) e o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio de Janeiro (Sinduscon-Rio), em parceria com a Subsecretaria de Habitação do Rio de Janeiro, realizarão, nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, a 2ª edição do bem-sucedido Habita Mais. Criado em 2015, o evento é voltado à venda de imóveis a servidores de cidades fluminenses, como Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Mesquita, São Gonçalo e São João de Meriti, além de integrantes das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica). Mais de 88 mil servidores ativos – efetivos e extraquadros –, aposentados e pensionistas poderão adquirir cerca de 12 mil imóveis em condições especiais.

O Habita Mais ocupará o Centro Cultural Ação da Cidadania, localizado à Av. Barão de Tefé, 75 Centro. As empresas que participarão do Habita Mais são: Caixa, Santander, G Pareto, Even, CTV, Tenda, Cury, Direcional, MRV, RJZ Cyrela, Eólica e 8 Gestão.

Segundo o presidente da associação, Claudio Hermolin, a iniciativa deve trazer novas oportunidades e fortalecer o mercado. “Soluções criativas que nascem do diálogo, da visão de que juntos podemos realizar muito mais, como esta iniciativa que beneficia os servidores. Vamos mostrar mais uma vez, como na edição anterior, que é possível buscar soluções e oportunidades neste momento de crise, na união do poder público com a iniciativa privada”, aponta.

Serviço: Habita Mais

Data: 30 de setembro e 1º de outubro (sábado e domingo), das 9h às 18h

Local: Centro Cultural da Ação da Cidadania - Av. Barão de Tefé, 75 Centro)

Entrada franca

mais informações: www.ademi.org.br/habitamais