Via Brasil Shoppingrealiza Festival de Primavera com programação gratuita

A estação das flores chegou e o Via Brasil Shopping quer comemorar. Por isso, começa neste sábado, 23 de setembro, e continua até o dia 29 o Festival de Primavera, que inclui atividades gratuitas para adultos e crianças.

O projeto é realizado em parceria com a Prefeitura do Rio. Na programação fixa está a Exposição Meio Ambiente, que ficará no 3º piso com materiais produzidos por estudantes das escolas do bairro.

“O Via Brasil Shopping firma-se cada vez mais como um centro de lazer e cultura para os moradores da região. Procuramos oferecer sempre boas opções de entretenimento e aprendizado gratuito, como palestras sobre mercado de trabalho e a programação infantil no fins de semana, que são um sucesso”, afirma a coordenadora de Marketing, Andreia Pontes.

Na segunda (25/09), será realizada a Oficina de Expressão Corporal de 14h às 16, na Praça de Alimentação. Terça (26/09), durante todo o dia, o Clubinho recebe a Oficina de Bolas, das 10h às 12h. A partir das 14h, o espaço terá Workshop de Dança de Salão, para crianças e adultos de qualquer idade.

Quem gosta de trabalhos manuais vai aprovar a agenda de quarta (27/09) no Clubinho. Das 10h às 14h, o local recebe a Oficina de Artesanato com materiais recicláveis para maiores de 16 anos. Os mais novos podem participar da Oficina de Desenhos, que acontece logo em seguida, e tem classificação livre.

As crianças podem conferir na quinta (28/09) a Oficina de Criação de Brinquedos e Contação de Histórias, que será realizada no Clubinho, das 10h às 12h. No mesmo dia, das 14h às 15h30. os pequenos também podem conferir o bate papo Preservando o Meio Ambiente, no Coworking (3º piso). Às 15h30, o público de todas as idades pode conferir, no Clubinho, a palestra Eu Planto Eu Cuido, com distribuição de mudas, além de workshop de replantio e horta.

A Oficina de Criação de Brinquedos para crianças volta na sexta (29/09), das 10h às 12h no Clubinho. No mesmo dia, a Praça de Alimentação recebe, às 11h, a Mostra de Dança. Por lá também haverá, às 17h30, a apresentação de balé A Primavera de Vivald, que encerra a programação.

Serviço: Festival de Primavera

Data: 23 a 29 de setembro

Local: Via Brasil Shopping. Avenida Itapera 500 - Irajá

Eventos Gratuitos

Mais informações: www.shoppingviabrasil.com.br ou 3445-8873