Rio tem tiroteios em comunidades das zonas Sul e Norte

O Rio de Janeiro vive um clima de guerra na manhã desta sexta-feira (22), com confrontos sendo registrados nas comunidades da Rocinha, Dona Marta (Botafogo), Chapéu Mangueira (Leme), Complexo do Alemão e Vila Kennedy (Zona Norte). Uma menina teria sido baleada na Fazendinha, no Alemão.

No Dona Marta, em Botafogo, o tiroteio também é intenso. Criminosos atiraram contra policiais durante patrulhamento na manhã.

Há relatos de que bandidos estariam fugindo da Rocinha pelo Alto da Boavista e também pela Zona Sul, chegando ao Alto Leblon.

Rocinha

Um novo tiroteio na manhã desta sexta-feira (22), na Rocinha, na Zona Sul do Rio, levou pânico aos moradores da comunidade e fechou a Autoestrada Lagoa-Barra, que liga a Zona Sul à Barra da Tijuca. Desde domingo, quando houve um intenso confronto entre traficantes, o clima na Rocinha é de medo. Criminosos disputam o comando do tráfico na comunidade.

Ao longo da semana, policiais fizeram uma série de operações na Rocinha, sem contudo diminuir o clima de confronto e pânico na região. Nesta sexta-feira, bandidos estariam fazendo disparos da mata contra os policiais que realizam o cerco à comunidade. Nas redes sociais, há relatos que os bandidos estão em fuga pelo Alto da Boa Vista. Um ônibus foi queimado na orla de São Conrado.

Confronto de domingo

Na madrugada de domingo (17), moradores da Rocinha acordaram sob intenso tiroteio entre traficantes que disputam o controle da venda de drogas na comunidade. Moradores relataram ter ouvido tiros de armamento pesado e até granadas.

Nas redes sociais, relatos de pânico revelavam o drama da comunidade. Algumas regiões ficaram inclusive sem energia elétrica. A estação do metrô em São Conrado chegou a ser fechada, mas já foi reaberta.

No dia 13 de agosto, homens da facção de Rogério Avelino da Silva, conhecido como Rogério 157, que controla o tráfico no local, foram mortos. Ele teria herdado o comando do tráfico após a prisão de Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha, que controlava anteriormente e está preso desde 2011. O clima é de disputa entre Rogério e Nem na região. Relatos dão conta de que Rogério teria traído Nem, dando um golpe para ficar com o controle total da comunidade.