Polícia prende em flagrante cambistas envolvidos em crimes de homicídio e tráfico de drogas

Dois cambistas foram presos em flagrante nesta quinta-feira, 21/09, vendendo ingressos para o Rock in Rio, por policiais da Delegacia do Consumidor (DECON), que atuam no Núcleo de Apoio aos Grandes Eventos (NAGE). Os policiais, coordenados pelo delegado Ricardo Barbosa, em ação visando reprimir a atuação de cambistas no Rock in Rio detiveram os dois homens e, após consulta, verificaram que um deles, Deam de Jesus Manoel, possuía mandado de prisão pendente por tráfico de drogas.

No sábado (16/09) um outro cambista, Vitor Jonatha Soares de Araújo, foi preso pelo NAGE e também possuía mandado de prisão em aberto, este por homicídio.

O delegado orienta a não comprar com cambistas já que não se sabe a origem dos ingressos, de forma que a compra estimula o mercado negro, e reforça o perigo das pessoas comprarem de cambistas, tendo em vista o comprovado envolvimento de parte deles em crimes graves.

O NAGE é um grupo especializado da Polícia Civil para atuar em grandes eventos e foi responsável, na época das Olimpíadas, por descobrir um esquema de venda ilegal de ingressos no Comitê Olímpico Irlandês. Tal investigação resultou na prisão do presidente do citado Comitê à época.