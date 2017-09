Carioca Shopping recebe encontro de carros antigos neste domingo, 24 de setembro

Neste domingo, 24 de setembro, o Carioca Shopping abre as portas para a edição mensal do 'Encontro de Carros Antigos do Antigomobilistas da Vila da Penha'.

O evento é um grande encontro de colecionadores e apaixonados por automóveis antigos que tratam suas raridades com todo cuidado.

Quem tiver um carro antigo e quiser participar do encontro, basta chegar com seu “possante”.

Vale ressaltar que o carro deve ter no mínimo 25 anos de idade, estar em bom estado de conservação, sem “tunagem” e sem anúncio de venda ou propaganda. Afinal, o encontro será um momento de lazer e nostalgia para quem é apaixonado por modelos que brilharam nas ruas e estradas desde o século passado. Boa chance de ver preciosidades de quatro rodas. A entrada é gratuita.

Serviço: 'Encontro de Carros Antigos do Antigomobilistas da Vila da Penha'

Data: Domingo, dia 24 de setembro, das 9h às 13h

Local: Estacionamento G5 do Carioca Shopping - Av. Vicente de Carvalho 909, Vila da Penha

Evento gratuito