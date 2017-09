Bangu Shopping realiza feira de adoção neste sábado, 23 de setembro

O clima do Rock in Rio vai invadir o mundo animal neste sábado, 23 de setembro, na feira de adoção do Bangu Shopping. Embalados pelo rock’n roll, gatinhos e cachorros participarão de uma verdadeira pet fantasy e estarão com roupinhas temáticas do ritmo que embala a programação deste mês. O evento gratuito acontece das 13h às 17h no estacionamento, em frente ao Resenha.

Os bichinhos estarão à disposição para ganhar um lar. No local estarão presentes as ONGs Entre Pegadas, Casa Diolanda, Amigos do Bem, Paraíso dos Focinhos, Protetoras Ammy e Nina, Projeto Cão-Miando Juntos e Abrigo da Dona Edna. também estará presente o Hospital Veterinário Chip Dog.

Quem for à feira de adoção no Bangu Shopping vai encontrar Lolla, de 1 ano, que já foi castrada e tomou todas vacinas e Mike Jr, da mesma idade e também castrado e vacinado, pronto para ganhar uma família.

Os interessados em adotar um amigo de quatro patas devem ter mais de 18 anos e apresentar cópia da identidade, CPF e comprovante de residência. Antes de adotar o cãozinho ou gatinho, o dono passará por uma entrevista com um representante da ONG que falará sobre o ato de adotar, os cuidados com o animal e a apresentação à nova família.

A disponibilidade da duração da feira está sujeita às adoções de animais. Então, chegue cedo para garantir a adoção de seu novo amigo.

Serviço: Feira de Adoção Bangu Shopping

Data: 23 de Setembro, sábado, das 13h às 17h

Local: Bangu Shopping - Rua Fonseca, 240 - Estacionamento - Ao lado do Resenha

Entrada gratuita

Mais informações: 2430-5130