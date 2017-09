Unisuam oferece curso de Radiojornalismo Esportivo

André Gonçalves, Professor e Comentarista Esportivo na Super Rádio Brasil - 940AM, volta à Unisuam para ministrar mais uma edição do já consagrado curso 'Radiojornalismo Esportivo', do 'Pra Quem Faz', plataforma de cursos livres da Instituição.

O curso, voltado para quem ama esportes e, principalmente, para quem sonha transmitir informações sobre as mais diversas modalidades esportivas, tem como intuito capacitar e qualificar o jornalista que deseja trabalhar em rádio, possibilitando que o estudante tenha contato com o dia a dia da profissão, propiciando, ainda, uma imersão na rotina de trabalho em uma redação e um estúdio de rádio.

Com início em 23/09, o curso, que acontecerá aos sábados, das 9h às 13h, na unidade Bonsucesso (Av. Paris, 84), com carga horária de 24h, divididas em 20h em sala de aula e 4h de atividade extra (possibilidade de ida à cabine de estádio, ida ao treino de um grande clube do RJ, visita ao estúdio de rádio e gravação de um programa ao vivo).

O valor é de R$150,00 e as vagas são limitadas. Alunos e ex-alunos Unisuam têm 20% de desconto. Mais informações pelo (21) 3882-9797.