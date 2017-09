O Shopping Jardim Guadalupe participará do ‘Playing for Change Day 2017’, no dia 23 de setembro, das 13h às 17h, na Praça de Alimentação.

O evento global promete agitar o público com apresentações de dança e música. Entre as atrações confirmadas, estão Fábio Homero, a Cia Ra’idah, a dupla Neyriellen Ferreira e Jonathan Bianchi, o Centro de Movimento Priscilla de Assis, o cantor Sávio Araújo, o grupo Passinho BF e a banda Verbara.

Com a mensagem “One World, One Voice, One Day”, o Playing for Change é um projeto musical multimídia criado pelo produtor americano e engenheiro de som Mark Johnson, que visa reunir músicos de todo o planeta. Utilizando equipamentos de gravação móvel, o projeto viajou pelo mundo e gravou a canção oficial com diversos músicos em variados estilos, como Keith Richards, Tal Ben Ari (Tula), Bono Vox, Manu Chao, Paulo Heman, Olodum, Sandra de Sá e Afroreggae.

A banda Verbara

“Estamos sediando um evento consagrado mundialmente, que une pessoas em torno do bem e que está alinhado com os valores do empreendimento. Receberemos atrações especiais em prol de uma causa importante”, conta Renata Correa, gerente de Marketing do Shopping.

Aos 19 anos, o cantor e compositor Sávio Araujo, um dos músicos confirmados, traz ao Rio de Janeiro um sotaque diferenciado, acompanhado de muito sertanejo. Com um show dinâmico e versátil, o artista apresentará seu novo sucesso, a música “Modo Avião”. Sávio está, atualmente, com a turnê #SeguraMundão, onde levará sua música para São Paulo, Jundiaí e, em breve, para todo o Brasil. O cantor conta com uma superbanda e é dirigido por Felipe Chocolate, baixista que já acompanhou Arlindo Cruz, Seu Jorge, Ana Carolina, Caetano Veloso, Ed Mota, Zélia Duncan, Roberto Carlos (Especial), entre outros. A voz marcante de Sávio traz o sertanejo do interior, rasgado, com agudos e um timbre único.

Os fundadores e amigos Kadu Parente e Iuri Nascimento, da banda Verbara, encontram a admiração comum pelo rock e pela música brega, que deu o pontapé inicial à formação do grupo. Com o tempo, a dupla atraiu outros músicos, com influências diferentes, porém todos com o mesmo foco para a proposta inicial, sempre tendo como elemento presente os instrumentos de sopro, realçando frequências não preenchidas pelos outros instrumentos e, assim, resultando em um estilo bem original, apesar de passearem por estilos já consagrados. Gabriel Gomes, que teve a maior parte de sua carreira dedicada à guitarra, chegou contribuindo com seu conhecimento na música nordestina e no rock inglês. Walber Assis e Lucchesi vieram depois, o primeiro com os sintetizadores inspirados no rock progressivo de 70 e o segundo focado no estilo prog. Em 2017, a Verbara iniciou a gravação de seu primeiro disco e conquistou o prêmio de melhor banda pelo júri popular no 1º Festival de Música do Zimba, no Rio de Janeiro, no qual concorreram com mais de 100 projetos musicais.

Sobre o evento

O ‘Playing for Change Day’ é um evento global, criado em 2011 para unir as pessoas, promover a paz e mudanças positivas através do poder da música, sendo realizado em diversas cidades do mundo. Trata-se de uma ação voluntária e espontânea de músicos engajados e comprometidos com o próximo. O encontro e a celebração anual acontecem simultaneamente em várias cidades do planeta, em praças, ruas, escolas, bares, praias e parques. O projeto também criou a ‘Playing For Chance Foudantion’, instituição dedicada a criar e apoiar as escolas de música, principalmente nos países em desenvolvimento e usa a arrecadação do evento mundial para viabilizar seus projetos.

No ano passado, o ‘Playing For Change Day’ realizou mais de 200 eventos em 48 países e 6 continentes, arrecadando fundos para fornecer instrumentos, aulas gratuitas de dança, iniciação musical, línguas e reforço escolar para crianças e jovens de mais de 11 países, incluindo o Brasil. Além do Shopping Jardim Guadalupe, o evento também será celebrado em outras regiões.

Serviço: Shopping Jardim Guadalupe participa do Playing for Change Day 2017

Data: sábado, 23 de setembro, das 13h às 17h

Local: Praça de Alimentação do Shopping Jardim Guadalupe - Av. Brasil, 22.155

Entrada Gratuita

Mais informações: (21) 3512-9100