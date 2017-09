Rio de Janeiro quita amanhã salários de agosto de parte dos servidores estaduais

A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro informou que depositará amanhã (22) os salários de agosto de 34.885 servidores ativos, inativos e pensionistas, de todas as categorias, que recebem vencimento líquido de até R$ 2.744.

Também serão pagos integralmente os salários de agosto dos servidores da Secretaria do Ambiente e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Todos os depósitos que serão feitos amanhã somam R$ 91 milhões, segundo o governo fluminense. Com este repasse, o estado terá pago os salários de agosto para 83,9% do funcionalismo público. A folha total dos servidores estaduais é de R$1,6 bilhão.

No último dia 15, a Fazenda já tinha depositado os salários integrais dos servidores que recebem até R$ 2.052 líquidos. Na mesma data, foram pagos integralmente os vencimentos dos servidores ativos da Educação e do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) e de todos os servidores ativos, inativos e pensionistas da Segurança - policiais militares e civis, bombeiros, agentes penitenciários e funcionários das secretarias de Segurança e de Administração Penitenciária e órgãos vinculados, e demais carreiras estratégicas.