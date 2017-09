PM apreende armas e drogas em ações na Rocinha e outras comunidades do Rio

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar apreendeu hoje (21) na favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, dois fuzis e duas pistolas automáticas, três granadas, 10 quilos de maconha, além de carregadores para fuzil e radiotransmissores usados pelo tráfico de drogas para anunciar a presença da polícia. O material foi apreendido na área de mata fechada, no alto da Rocinha, em confronto com os criminosos, no quaro dia consecutivo de ocupação da comunidade pela polícia.

Após a apreensão, policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP Rocinha) abordaram um veículo de carga na Estrada da Gávea, com um homem baleado escondido na carroceria. Ele teria participado do confronto com policiais do Bope e obrigado o motorista a socorrê-lo. Os policiais encaminharam o ferido ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde está internado sob custódia policial.

Outras comunidades

Em outros pontos da cidade, equipes de três batalhões da PM também realizaram operações nesta quinta-feira para reprimir a criminalidade. O 18ºBPM, de Jacarepaguá, atuou no Morro da Covanca; o batalhão de Santa Cruz, nas comunidades do Rola 1 e 2 e na favela de Antares; o batalhão de Irajá, em Acari.

Na Covanca, em Jacarepaguá, os militares prenderam dois criminosos e apreenderam 25 munições de pistola automática e um carregador de fuzil, 138 papelotes de cocaína, 63 trouxinhas de maconha, material para embalar drogas e um radiotransmissor.

Na operação em Santa Cruz, os policiais prenderam um homem e encaminharam dois feridos que participaram de confronto com os policiais ao Hospital Municipal Pedro II, além de fazer apreensão de armas e drogas nas comunidades do Rola e Antares: um fuzil AR15, duas pistolas, munições e um carregador, dois radiotransmissores, 385 pinos de cocaína, 213 trouxinhas e quatro quilos de maconha.

Na comunidade de Acari, na zona norte do Rio, equipes do 41º batalhão da PM apreenderam uma pistola Taurus e um carregador, além de um radiotransmissor.