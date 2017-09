O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, participou na manhã desta quinta-feira, dia 21, da cerimônia de reabertura do Parque Radical, em Deodoro, Zona Oeste da cidade. Um dos principais locais de competição nos Jogos Olímpicos de 2016, com 500 mil metros quadrados de área livre a céu aberto, o parque é a segunda maior área de lazer para a população do Rio, atrás apenas do Parque do Flamengo.

- Aqui no Parque Radical, estamos começando um novo ciclo da Prefeitura. Sempre fazendo como o nosso lema: mais com menos. Começaremos abrindo aos domingos, depois vamos abrir aos sábados e ampliando durante os dias da semana. O custo é grande, mas o benefício é enorme. A região Norte e esta fronteira com a Zona Oeste realmente precisam deste parque. Era uma prioridade nossa, infelizmente os recursos são escassos, mas foi feito com muita criatividade e inteligência para vencer a falta de meios - disse Crivella, após dar uma volta pelo parque. Ele elogiou o trabalho da subsecretária de Esporte e Lazer, Patricia Amorim.

- Hoje o seu esforço (disse para Patricia) se materializa no sorriso destas crianças, que nos próximos fins de semana virão aqui para se divertir nestes dias ensolarados. Nós queremos ver as crianças pularem na água.

Crivella reabre Parque Radical de Deodoro: 'Queremos ver as crianças pularem na água'

O evento contou com a participação de 500 alunos de escolas municipais. Elas assistiram a uma exibição de ciclismo BMX feita pelo piloto olímpico Renato Rezende. Outra grande atração para a criançada foi o mergulho no lago com direito a recreação promovida pela Confederação Brasileira de Canoagem.

- A Prefeitura hoje sela um acordo definitivo com as comunidades daqui do entorno e com os atletas olímpicos. Era um desafio muito grande, eu não sabia o tamanho, mas encaramos e aqui está o resultado. Nossa ideia é, num futuro próximo, oferecer cursos de natação, hidroginástica, canoagem e ciclismo - afirmou uma emocionada Patricia Amorim.

Neste primeiro momento, o parque vai abrir ao público somente aos domingos, de 9h às 16h, com capacidade para receber até três mil pessoas. Durante a semana, o local poderá ser usado para treinamento de atletas de BMX e de canoagem. No verão, o Parque Radical deverá abrir de quarta a domingo. O lago artificial tem três níveis de profundidade (2,00m; 1,20m e 0,45m). O espaço conta ainda com áreas de descanso, chuveiros, piso antiderrapante e antitérmico, espreguiçadeiras, mesas, cadeiras, ombrelones e banheiros químicos.

A estrutura inclui também áreas para crianças, locais de venda de bebidas e lanches. A segurança dos frequentadores do parque é garantida por guarda-vidas em toda a extensão do lago, guardas municipais com o apoio da Polícia Militar, e UTI Móvel. A Comlurb realiza o serviço de limpeza.