Quase 4 mil alunos estão sem aula no Rio por causa de ações policiais

Quase 4 mil alunos de escolas municipais estão sem aula nesta quarta-feira (20) em duas regiões do Rio de Janeiro por causa de operações policiais. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, na região do Morro do Juramento, Juramentinho e Faz Quem Quer, na Zona Norte da cidade, 1.962 estudantes de três escolas e cinco unidades de educação infantil não puderam ir à escola.

No Morro do São Carlos, na região central da cidade, mais 1.822 alunos de duas escolas e quatro unidades de educação infantil estão sem aula.

A Polícia Militar permanece nas duas comunidades devido a brigas entre criminosos rivais. No Morro do Juramento, o confronto pelos pontos de venda de drogas na comunidade deixaram pelo menos cinco mortos no último sábado (16).

Já no São Carlos, a operação é para tentar prender integrantes da quadrilha que tentou tomar os pontos de venda de drogas na Rocinha, Zona Sul da cidade, no último domingo (17). Os confrontos entre criminosos rivais e entre policiais e bandidos, na favela da Zona Sul, deixaram pelo menos quatro mortos.

Por causa dos confrontos na Rocinha, os policiais fazem operações na própria Rocinha, Vidigal e Chácara do Céu, na Zona Sul, e na Vila Vintém, na Zona Oeste da cidade, além do Morro do São Carlos.