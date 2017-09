Criminosos armados assaltam shopping de São Gonçalo

Na manhã desta quarta-feira (20), bandidos fortemente armados tentaram assaltar em uma loja no shopping Partage, na Avenida Presidente Kennedy, no Centro de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Assustados, frequentadores relataram que os criminosos armados teriam circulado pelos corredores.

Uma foto circula pelas redes sociais mostrando um homem com uma metralhadora subindo a escada rolante do shopping.

O comando do 7ºBPM (São Gonçalo) afirmou que policiais militares prenderam três suspeitos. Buscas ainda estão sendo feitas na área.

O Partage Shopping São Gonçalo divulgou nota confirmando o assalto e a prisão de três suspeitos. O shopping também destacou que está colaborando com a polícia para a investigação do caso.