Assalto em Laranjeiras termina em tiroteio na tarde desta quarta

Um assalto a banco na Rua das Laranjeiras, Zona Sul do Rio, termina em tiroteio na tarde desta quarta-feira (20). Por volta das 15h a polícia militar já havia sido acionada e está no local investigando a ocorrência. Não houve vítimas.

De acordo com a Polícia Militar do 2º BPM (Botafogo), que atende ao bairro de Laranjeiras, um suspeito de participação no crime foi preso e o outro está sendo procurado.

A polícia informou ainda que dois homens suspeitos tentaram cometer um estelionato quando foram ao banco tentar trocar um cheque falso. O gerente abordou os dois homens após perceber a possibilidade de fraude. Eles fugiram e iniciaram um confronto com vigilantes.

Os tiros atingiram os vidros da agência Santander, que ficaram estilhaçados.