O Ministério Público Federal (MPF) manifestou-se contra a revogação da prisão preventiva do empresário Jacob Barata Filho, pedida por sua defesa. O habeas corpus, que contesta a ordem de prisão para reprimir evasão de divisas quando ia embarcar em um voo do Rio para Lisboa em 2 de julho, teve seu julgamento pautado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) para esta quarta-feira (20). Em parecer ao Tribunal, o MPF defendeu a prisão determinada pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro por estar baseada em provas robustas da autoria e materialidade da tentativa do réu cometer o crime de evasão de divisas.

Para o MPF na 2ª Região (RJ/ES), a prisão em flagrante convertida em preventiva deve ser mantida, pois não representa um constrangimento ilegal e está fundamentada em motivos legais como a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal e a interrupção da atividade criminosa. O MPF argumentou que a troca da prisão por medidas alternativas seria insuficiente e inadequada. Também foi rebatida a tese da defesa de que o crime de evasão de divisas, por ter pena inferior a quatro anos, não admitiria prisão preventiva – como houve prisão em flagrante, aquela ordem tem respaldo legal.

MPF defende prisão preventiva de Jacob Barata ao TRF

“A prisão preventiva por conversão do flagrante não depende da pena máxima fixada para o delito, de acordo com o Código de Processo Penal, o que afasta praticamente a única argumentação exposta pela defesa”, dizem os procuradores regionais da República Mônica de Ré, Silvana Batini, Carlos Aguiar, Andréa Bayão e Neide Cardoso, autores do parecer, citando um artigo do CPP (art. 310, II). “Foram devidamente indicados os elementos de prova e requisitos hábeis à manutenção da prisão preventiva de Jacob Barata Filho.”

As provas que apoiam a manifestação do MPF têm fontes como a investigação da Polícia Federal, declarações do próprio Jacob Barata Filho e documentos apreendidos com ele, incluindo o documento sigiloso com a ordem de bloqueio de bens enviada ao Banco Guanabara, do qual sua família é acionista. Ao ser preso em flagrante, ele tinha na bagagem valores acima do permitido (10.050 euros, 2.750 dólares e 100 francos suíços) que confirmou serem de sua propriedade. Como desdobramento da Operação Ponto Final, o MPF denunciou Barata Filho por corrupção ativa, lavagem de dinheiro, crime contra o sistema financeiro e organização criminosa.