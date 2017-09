Hemorio faz alerta para doações

O Hemorio alerta para a queda de cerca de 50% do número de doadores de sangue nas últimas semanas. Os estoques de todos os tipos estão em estado crítico. O hemocentro, órgão da Secretaria de Saúde, tem capacidade para receber 400 pessoas por dia, mas tem coletado, em média, apenas 150 bolsas. Em todo o estado, a demanda por sangue aumentou aproximadamente 15% nos últimos meses.

– Abastecemos as emergências dos hospitais e maternidades do SUS em toda a cidade e, se necessário, enviamos sangue até para municípios mais distantes – disse o diretor-geral do Hemorio, Luiz Amorim.

Para doar

Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes do ato.

Para mais informações, o candidato pode ligar para o Disque Sangue (0800 282 0708), que esclarece os pré-requisitos e dúvidas, além de informar o endereço das outras 26 unidades de coleta distribuídas pelo estado.

O Hemorio funciona todos os dias, das 7h às 18h, incluindo sábados, domingos e feriados, na Rua Frei Caneca, n° 8, no Centro do Rio de Janeiro