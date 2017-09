Exército faz grande operação no Rio para recuperar arma roubada de militar

O Exército fez hoje (19) uma grande operação nas favelas do Muquiço e da Palmeirinha, na zona norte do Rio de Janeiro, para recuperar a pistola de um sargento da corporação roubada por traficantes da região. A ação da 9ª Brigada de Infantaria Motorizada teve até o apoio de tanques.

A arma do militar foi recuperada, mas o Comando Militar do Leste (CML) não informou em que circunstâncias. Em nota, o CML informou que “procedimentos administrativos já foram instaurados para investigar as circunstâncias em que ocorreu o roubo”.

O CML informou ainda que a operação de hoje não faz parte das ações em apoio ao Plano Nacional de Segurança – fase Rio de Janeiro e que a movimentação da tropa foi informada à Secretaria de Segurança Pública do Rio.

Ações conjuntas

Apesar de o Exército não participar de ações conjuntas com as forças de segurança do estado desde o dia 21 de agosto, e de não ter apoiado a operação em andamento na favela da Rocinha contra o crime organizado, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que os militares vão continuar a atuar no Rio até o fim do governo do presidente Michel Temer. Desde o início da integração das forças de segurança na região metropolitana do Rio, no fim de julho, as Forças Armadas atuaram em três operações.