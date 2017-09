Caxias Shopping recebe campanha de adoção e vacinação de animais neste sábado, 23 de setembro

O ônibus do 'Busucão', projeto do Instituto Apaixonados por Quatro Patas, estará no Caxias Shopping no próximo sábado, dia 23 de setembro, para mais uma edição. Quem visitar o espaço poderá adotar cães e gatos e ainda levar seu “amigo de quatro patas” para vacinar. Para adotar um animalzinho é necessário ser maior de 18 anos e levar original e cópia da identidade, do CPF e de um comprovante de residência. Os interessados passarão ainda por uma entrevista com os organizadores. No final, terão a alegria de levar para casa um animal, que poderão dar todo carinho e cuidados.

A vacinação será feita por ordem de chegada. Serão oferecidas vacinas óctupla para cães e antirrábica para gatos. Os organizadores solicitam uma colaboração de R$ 10 para cada tipo de vacina para que o projeto possa ampliar sua atuação, ajudando um número ainda maior de animais em risco. O evento é gratuito e será realizado das 11h às 16h, ao lado do estacionamento de motos, na entrada principal do shopping. Vale conferir.

Serviço: 'Busucão'

Data: 23 de setembro (sábado), das 11h às 16h

Local: Caxias Shopping (ao lado do estacionamento de motos, na entrada principal) - Rodovia Washington Luiz, 2895 - Duque de Caxias

Mais informações: (21) 2430-5110