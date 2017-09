Jacarepaguá recebe a primeira edição da Feira de Empreendedores Sustentáveis

A primeira edição da Feira de Empreendedores Sustentáveis (FES) acontecerá nos dias 23 e 24 de setembro, na Praça Cândido Mendes, na Taquara. O evento homenageia o aniversário de Jacarepaguá, comemorado neste mês, e a Semana da Gastronomia.

A Feira é uma iniciativa do projeto social 'JPA, Eu Te Amo'. No sábado, 23, o evento será realizado das 11h às 22h e no domingo, 24, das 12h às 20h. A entrada é gratuita e 90% das oficinas e atividades também.

A feira contará com expositores consagrados de arte, artesanato, moda sustentável e gastronomia, e terá atrações artísticas e culturais, exibição de audiovisual, exposição de arte visual, cultura popular e diversas oficinas artísticas, gastronômicas, de sustentabilidade e workshops para adultos e crianças. Entre as atrações, estão confirmadas oficinas de gastronomia, upcycling, compostagem, artesanato, jongo e capoeira, aula de zumba, oficina de malabares, moda de viola, batalha de Slam (poesias e rimas), entre outros. Serão mais de 35 horas de oficinas e atrações, durante os dois dias de evento. Os interessados em participar das aulas devem se inscrever através do site https://appticket.com.br/fes

A FES é o produto final da Oficina de Empreendedores Sustentáveis, um curso de formação, com duração de 4 meses, para capacitação de jovens e adultos para produção de artesanatos, gastronomia cultural, moda sustentável e outros produtos ou serviços (oficinas), para serem comercializados em feiras, que são produzidas de forma colaborativa entre os capacitadores e os participantes.

“Estamos organizando a maior e mais sustentável feira de arte e cultura da Zona Oeste. Para nós, é muito importante viabilizar a realização de projetos como este. Nossa ideia é oferecer uma agenda permanente de arte, cultura, lazer e entretenimento para a região, além de gerar renda e desenvolvimento econômico para as suas comunidades, elevação dos níveis da segurança no local e melhoria na qualidade de vida, através da realização em praças públicas”, conta Alexandra Gonzalez, curadora do evento.

Serviço: Jacarepaguá recebe a primeira edição da Feira de Empreendedores Sustentáveis

Data: 23 e 24 de setembro. Sábado, das 11h às 22h. E domingo, das 12h às 20h

Local: Praça Cândido Mendes – Taquara – RJ

Inscrições para aulas e oficinas: https://appticket.com.br/fes

Entrada Gratuita