O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, acompanhou nesta segunda-feira, dia 18, uma competição de inglês entre alunos do 1º ao 3º ano da Escola Municipal Professor Affonso Várzea, no Complexo do Alemão, Zona Norte da cidade. Na atividade, chamada de Name It, as crianças têm que dizer o nome em inglês de figuras que aparecem no telão.

Na chegada à escola, uma das dez bilíngues do município do Rio, o prefeito foi recebido por um grupo de alunos do 5º ano. Eles fizeram uma série de perguntas em inglês, como how old are you? (Quantos anos você tem?) e what is your favorite food? (Qual a sua comida favorita?). Em seguida, Crivella assistiu a um vídeo com o tema "Escola é um lugar de paz".

- Estou muito feliz. Logo na entrada fui sabatinado por um grupo de alunos com um inglês perfeito. A melhor idade para se aprender uma outra língua é essa. Os meninos estão falando como se fossem nativos - elogiou o prefeito.

Crivella visita escola municipal bilíngue e elogia nível dos alunos

Luiz Miguel Hernandes, de 10 anos, foi um dos entrevistadores. Aluno do 5º ano, ele sabe que aprender uma segunda língua será muito útil para o seu futuro.

- Quando você está aprendendo, você já pode assistir a filmes sem legenda e conversar em inglês. Isso é importante também para a minha profissão, pois eu quero ser médico.

Antes de acompanhar uma parte do Name It, Crivella pode comprovar o talento de Wendel de Souza Freire, de 7 anos. O pequeno flautista foi muito aplaudido ao tocar trechos das músicas “Cidade Maravilhosa”, “Asa Branca” e “Eu só quero um xodó”. Na saída, duas turmas do 5º ano cantaram “Light a candle for peace” para o prefeito.

A Escola Affonso Várzea se tornou bilíngue em 2013. São 540 alunos que estudam em turno único, com dez tempos de inglês por semana. No fim de 2017, os 108 estudantes das turmas do 5º ano farão a prova de Cambridge, exame que exige um alto nível de conhecimento da língua inglesa. A taxa por pessoa, de cerca de R$ 600,00, será paga pela Prefeitura.