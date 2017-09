PRF recupera carga roubada e troca tiros com assaltante da Rodovia Presidente Dutra

Uma carga roubada foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), após uma troca de tiros na rodovia Presidente Dutra (BR-116), na Pavuna, Zona Norte do Rio. Um adolescente que fazia o motorista refém atirou contra os policiais, mas acabou baleado. A ação faz parte da operação Égide, que reforça o policiamento nas rodovias federais do estado. O flagrante aconteceu na tarde de domingo (17).

A Central de Informações Operacionais (CIOP) da PRF recebeu uma denúncia sobre um roubo de carga que teria ocorrido na região. Então, emitiram um alerta para as viaturas com as características dos veículos envolvidos. Uma carreta baú branca teria sido roubada. Além disso, um carro vermelho estaria dando cobertura. Nas proximidades do entroncamento com a Linha Vermelha, os policiais avistaram a carreta e deram ordem de parada. O motorista era feito refém e, por isso, não obedeceu. Entretanto, logo em seguida as viaturas conseguiram abordar a carreta.

O suspeito que fazia o motorista refém desceu atirando contra os policiais, que revidaram a agressão. O assaltante, um adolescente de 16 anos, morador de Costa Barros, foi atingido. As equipes acionaram o socorro médico e, em poucos minutos, uma ambulância da concessionária chegou ao local e realizou o atendimento. O motorista da carreta, de 54 anos, não sofreu ferimentos.

A ocorrência foi registrada na Cidade da Polícia, no Jacaré, Zona Norte do Rio.